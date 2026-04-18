◇パ・リーグオリックス0―7ソフトバンク（2026年4月18日みずほペイペイ）オリックスの西川龍馬外野手（31）が土壇場で執念の一打を放ち、日本ハム・上沢のノーヒットノーランを阻止した。9回1死、カウント1ボール2ストライクから7球目の直球を捉えて中前へ運ぶチーム初安打。快挙目前で右腕をマウンドから降ろし、「なんとか意地でも一本出せればと思ったんで」と話した。この日は前日今季最多の18安打13得点を記録し