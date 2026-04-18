バスケットボールのりそなBリーグ1部（B1）は18日、群馬県太田市のオープンハウスアリーナ太田などで13試合が行われ、東地区1位の宇都宮と西地区2位の名古屋Dがプレーオフのチャンピオンシップ（CS）進出を決めた。宇都宮は群馬に86―82で、名古屋Dは滋賀に106―95で勝ち、ともに41勝13敗とした。CS進出を決めている西地区首位の長崎は茨城に90―69で快勝し、42勝目（12敗）を挙げた。