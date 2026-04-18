言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、心の状態や社会の様子を表す言葉から、身近な食材、そして個人の属性を指す用語まで、異なるジャンルの3つの単語を用意しました。それぞれの言葉が使われる文脈を想像しながら、空欄を埋める共通の2文字を特定してみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□らんだい□□き□□しゃヒント：秩序が乱れて