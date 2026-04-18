日本の離婚件数は減少している中、熟年離婚は増加し続けています。長年連れ添った夫に対して、「もう耐えられない！」と不満を抱えている人も多いでしょう。しかし、早まった離婚はその後に苦労することも。岡野あつこさんの著書、『その熟年離婚、妻は絶対「損」します！: 相談実績4万件の夫婦問題カウンセラーが教える！人生後半を笑って過ごすための「卒婚」＆「離活」戦略』では熟年離婚で失敗しないためのノウハウを紹介して