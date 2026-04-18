通帳での残高確認、記帳する頻度はどれくらいが適正なのでしょうか？ 通帳でお金の流れを確認することで犯罪から身を守れるだけでなく、家計管理にも大いに役立てることができるのです。おすすめはお金の動きがあったら即確認！キャッシュカードは持ち歩いている人は多いのですが、通帳は自宅に置いたままという方が多いのではないでしょうか？でも、それではもったいない！ 通帳からは、さまざまな情報を得ることができるのですか