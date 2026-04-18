4月18日、第6回中国国際消費財博覧会が閉幕しました。今回の博覧会には60以上の国と地域から3400を超えるブランドが出展。44回の新製品の初公開イベントが行われ、277件の新製品が発表されました。イベント数と新製品発表数はいずれも昨年の倍となりました。また、今回は初めてオンラインの調達プラットフォームを導入し、オフラインでは「バイヤーサービスセンター」を設置。オンラインでのマッチングとオフラインの対面商談を連