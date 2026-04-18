人に何かを伝えるとき、「うまく話せない」と感じたことはないでしょうか。同じ体験でも、分かりやすく話せる人とそうでない人がいます。その違いは単なる“話術”ではなく、ある2つの力にあると、直木賞作家・小川哲さんは語ります。本記事では『斜め45度の処世術』（小川哲・著／CEメディアハウス）より一部抜粋し、小説家ならではの視点で「説明上手になるために必須な2つの能力」を解説します。【2026年 実写映画化】大ヒット