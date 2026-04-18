ヤクルトの奥川恭伸が18日の巨人戦に先発し、7回・100球を投げ、6被安打、3失点に抑えた。奥川は3回に佐々木俊輔に先制弾、同点に追いついてもらった直後の4回に山瀬慎之助に勝ち越しとなる適時打を許す。5回までなんとか2失点にまとめていたが、6回にダルベックに痛恨の被弾。7回は3人で片付けたが、6回の一発がもったいなかった。ニッポン放送ショウアップナイターで解説を務めた江本孟紀氏は奥川の投球について「6回あた