4人組ガールズボーカルグループ「美麗―Bi―ray―」が18日、東京・国立代々木競技場第1体育館で「GirlsAward2026SPRING/SUMMER」に出演した。延べ1万9300人の前で、「LETYOUGO」、初披露の新曲「UNBREAKABLE」の2曲を披露した。初の大型ファッションイベントにMichelle（ミシェル・14）は「こんなに早くこの会場で歌えて、みんなのハッピーフェイスが見られて幸せでした」と笑顔が弾けた。最年長のEmi（17）は4月か