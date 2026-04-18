◇セ・リーグ巨人3―4ヤクルト（2026年4月18日神宮）巨人・山瀬慎之助捕手（24）が小4からバッテリーを組んだ相手先発・奥川とプロ初対戦。星稜（石川）時代には4度甲子園に出場し、3年夏には準優勝した盟友から1安打1打点を記録した。初対決は2回2死。スライダーで中飛に打ち取られると悔しそうに走り出した。リベンジしたのは1―1とされた4回。2死一、二塁からは146キロ直球を右前適時打として一時勝ち越し。塁上では