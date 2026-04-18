◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト４×―３巨人（１８日・神宮）巨人が痛恨の逆転サヨナラ負けで連勝が３でストップした。打線は佐々木が３回に先制ソロ。４回に山瀬が小、中、高でバッテリーを組んでいたヤクルト・奥川から勝ち越しタイムリー。６回にはダルベックの３戦連発となるソロで計３得点。リリーフ陣も粘って３―２と１点リードで９回、守護神マルティネスにつないだ。だが、先頭の田中に右翼線二塁打を浴びると、