白泉社が運営する総合エンタメマンガアプリ「マンガPark」の人気配信作品『人の余命で青春するな 5』(福山リョウコ)の発売を記念して、作品を第1巻〜第4巻分までを3日間限定で全話無料配信するキャンペーンが実施されている。『人の余命で青春するな』は「花とゆめ」にて連載中の、福山リョウコによる等身大の芸能ストーリー。この機会にイッキ読みして、きらめく「青春」を一緒に楽しんでみたい。キャンペーン期間は、2026年4月18