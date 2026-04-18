【モデルプレス＝2026/04/18】乃木坂46の金川紗耶が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】乃木坂人気メン、ノースリワンピから美肌輝く◆金川紗耶、ノースリワンピから美肌輝くレース刺繍をあしらった淡いブルーのノースリーブロングワンピース姿から美しい肌をのぞかせた金川。歩くたびに揺れる軽や