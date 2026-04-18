【モデルプレス＝2026/04/18】AKB48の田口愛佳（22）が2026年4月18日、グループの公式ブログを更新。卒業を発表した。【写真】AKB48メンバー「まじで顔似てない」芸人兄との仲睦まじい2ショット◆田口愛佳、卒業発表田口は「本日の劇場公演で卒業発表をさせていただきました」と同日開催された「RESET」公演にて、卒業を発表したことを報告。「AKB48に出会ったのは私が保育園生だった頃でした。兄の影響で見始めた『AKB48』という