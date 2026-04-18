【モデルプレス＝2026/04/18】フリーアナウンサーの森香澄が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】30歳フリーアナ、大胆肌見せワンピで登場◆森香澄、甘めワンピコーデ披露ノースリーブとウエストオープンのデザインが印象的なワンピースを着こなして登場した森。ヘアにはたっぷりの花をあしらい、華