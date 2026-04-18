【モデルプレス＝2026/04/18】俳優の水沢林太郎が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】23歳人気俳優「イケメンすぎ」と話題のランウェイ◆水沢林太郎、クールにランウェイスポーティーなトップス姿でクールに登場した水沢。腰にチェック柄のシャツを巻いてカジュアルさをプラスし、おしゃれに着こな