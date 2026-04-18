◇パ・リーグ日本ハム5―3西武（2026年4月18日エスコンF）日本ハム先発・伊藤大海は粘りの投球。は我慢強く投げ、6回を8安打2失点で今季2勝目を手にした。西武先発・武内とのの投げ合い。6回に先制の2天を失うも、なお1死一、二塁の場面でカナリオを遊ゴロ併殺打に仕留めたのが大きかった。直後の攻撃で打線が5点を奪って逆転。「（援護点を）取ってくれた野手に感謝したい」と話した。この日は103球で交代し、奪三