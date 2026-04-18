17日（金）、V.LEAGUE MEN WEST（Vリーグ男子 西地区）のクボタスピアーズ大阪は、アウトサイドヒッターのクヴァーレン・ヨナス（33）と上杉徹監督が退団することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 ノルウェー出身のヨナスは、18歳でノルウェー代表に初選出され、のちに主将も務める。イタリア、スイス、ベルギーなど各国のリーグを渡り歩き、2021-22シー