◇セ・リーグ中日3―4阪神（2026年4月18日甲子園）40歳のベテランである中日・大島洋平が今季初スタメンで3安打1打点の固め打ちだ。「1番・中堅」で出場し、3回1死で中前打。4回2死でも中前打を放つと、6回2死二、三塁では中前適時打だ。チームは無念の逆転負けとなったが、大島は「たまたま自分は結果が出たが、チームが勝てるように次はもっと上を目指してやっていきたい」と力を込めた。