◇セ・リーグ中日3―4阪神（2026年4月18日甲子園）今季初出場の中日・鵜飼航丞が首脳陣の期待に応えた。「7番・右翼」で出場し、2回2死一塁で今季初安打となる中前打をマーク。1点を先制された直後の4回無死三塁では、一時逆転となる1号2ランを放った。6回1死での右前打と合わせて3安打猛打賞。チームは敗れたが「キャンプ、オープン戦、ファームでやってきたことを出せた」と手応えを強調した。上林、岡林ら主力が