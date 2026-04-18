ユーチューバー・はじめしゃちょー（33）が18日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「みなさんにお知らせがあります。」というタイトルで動画をアップした。はじめは「皆様に大切なお知らせがあります。本当にとんでもないお知らせがあります」と切り出すと「ちょっと待ってください!この動画を良かったら最後まで見てください。本当にお願いします。絶対皆さんに見てほしいものがあるんです」と呼びかける。「前提として