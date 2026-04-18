4月16日に放送されたABEMAオリジナル恋愛番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第7話。同番組は、結婚に踏み出せないカップルが「結婚か別れか」の最終決断を下す旅に密着する。【映像】“夜の営み事情”に悩む3人の美女たちオーストラリアの開放的な空気の中、OL兼ファッション系インフルエンサーのリノ（28）、企業の経理担当・サチエ（31）、元アイドルで現在はモデルとして活動するルナ（30）の3人による「女子会」が