元タレントでYouTuberをはじめインフルエンサーとして活躍する木下優樹菜が4月17日にThreads（スレッズ）を更新し、安達結希さんが遺体で発見され、義父の優季節容疑者が死体遺棄容疑で逮捕された京都府の事件について思いを記した。「木下さんは《母親は何してんのよ》《母親にものすごい怒りを感じてるのは私だけ？でないはず。。。本当に。何してんだよ母親。同じような立場だからなおさら。。なんであの子が、殺されなきゃい