巨人の山瀬慎之助捕手（２４）が１８日のヤクルト戦（神宮球場）に「７番・捕手」で先発出場し、プロ７年目にして相手先発・奥川との幼なじみ対決が実現した。２人は石川県かほく市の少年軟式野球団「宇ノ気ブルーサンダー」時代からバッテリーを組み、星稜高でもバッテリーで年夏の甲子園準優勝を果たした間柄だ。０―０の２回２死走者なしで迎えた山瀬の第１打席でプロ初対戦が実現。向き合った両者の口元にはわず