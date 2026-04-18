米国・ＷＷＥの名誉殿堂「ホール・オブ・フェイム」のセレモニーが１７日（日本時間１８日）、ネバダ州ラスベガスのドルビー・ライブ・アット・パーク・ＭＧＭで開催され、?フェノメナール?ＡＪスタイルズ（４８）が現在の胸中と「仕事」を明かした。２０２６年度の殿堂入りはステファニー・マクマホン、ＡＪ、デモリッション（アックス＆スマッシュ）、デニス・ロッドマン、レガシー部門でサイコ・シッド、バッドニュース・ブ