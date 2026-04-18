全日本プロレス１８日・名古屋大会の「チャンピオン・カーニバル２０２６（ＣＣ）」Ｂブロック公式戦で、ドラゴンゲートのオープン・ザ・ドリームゲート王者の菊田円（２６）が本田竜輝（２６）との激闘を制し、白星発進に成功した。この日が公式戦初戦となった菊田は、本田の奇声をあげながらの猛攻に押される場面もあったが、ラフ攻撃も交えながら応戦。互いに引かない熱戦となったが終盤、強烈なヒップアタックで後頭部を打