繰り返す白髪染めに疲れているなら、「白髪ぼかしハイライト」を試してみて。ハイライトが伸びてきた白髪に自然と馴染み、境目が気になりにくいのが魅力です。メンテナンスが楽なのにぐっとおしゃれに見えるから、忙しい40・50代のライフスタイルにぴったり。今回は、「白髪ぼかしハイライト」を施したおしゃれなヘアスタイルをご紹介します。 明るめハイライトが若々しい雰囲気 こちらのボブは、ハイライトの陰影が毛先