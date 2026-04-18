THE JET BOY BANGERZ（以下TJBB）が、2ndアルバム『JET BANGIN’』を7月1日に発売することが決定した。7名のパフォーマー全員がダンスのプロリーグ「D.LEAGUE」に所属し、LDH内でも屈指のパフォーマンス力を誇る彼ら。今作『JET BANGIN’』は新曲に加え、EP「まさか泣くとは思わなかった」からシングル「HEAD UP introduced by Zeebra」までのすべての楽曲を収録する。【初回生産限定LIVE盤】には“THE JET BOY BANGERZ SPECIAL LI