東京の首相官邸前で抗議集会に参加する市民が掲げたプラカード。（２月２７日撮影、東京＝新華社記者／賈浩成）【新華社北京4月18日】日本の与党・自民党が平和憲法改正に向けた動きを再び活発化させている。高市早苗首相は「時が来た」と述べ、憲法改正の国会発議について来年までにめどをつけるとの考えを示した。現在進んでいるのは、憲法の抜本的な改編に向けた動きである。この動きに対し、軍国主義復活への警戒感が高ま