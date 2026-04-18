◇セ・リーグDeNA7―2広島（2026年4月18日マツダスタジアム）DeNAの先発・東克樹は6回を4安打無失点。今季3勝目（1敗）を手にし「序盤で得点圏に走者を出しながらも、しっかり粘り強く投げることができた」と振り返った。チェンジアップやスライダーの制球が良く、3回2死二、三塁でモンテロを低めの変化球で空振り三振に仕留めるなど毎回の9三振を奪った。7回3失点だった前回登板に続く広島からの白星。「しっかりと準