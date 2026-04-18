中道改革連合が発表した、落選者に対する「政治活動支援金」が批判を集めている。 2月8日に投開票が行われた衆院選挙で、約180人の落選者を出し、大敗した中道改革連合。一方、4月14日、同党は次の立候補を目指す人に対して「政治活動支援金」を支給する方針を発表。金額は月40万円で、まずは30人程度から、3カ月ごとに20人ずつ増やすことを明らかにした。 しかし、「政治活動支援金」について、ネット上からは「身内に甘い」