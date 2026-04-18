◇パ・リーグソフトバンク７―０オリックス（2026年4月18日みずほペイペイD）ノーヒットノーランを「あと2人」で逃したソフトバンク・上沢直之投手（32）は、2勝目のお立ち台で「あそこで打たれるところが僕らしい」と笑った中前打を許した西川の打撃は「本当にいいバッティングされたんで完敗。次に向けて頑張ろうという気持ちになった」と認めた。「昨日ピッチャーたくさん投げていたんで長いイニングを投げようと思