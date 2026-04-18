◇セ・リーグDeNA7―2広島（2026年4月18日マツダ）DeNAの9番打者・林が価値ある2打点を挙げた。打撃も器用な投手の東を8番に置き「9番に野手を置いても何か面白いことができるんじゃないか」との相川監督の期待に応えた。2回はその東が犠打を決めて1死二、三塁となり、ターノックの初球を左犠飛。先制点を奪った。1―0の7回は無死満塁で打席へ。「次の1点が重要」と、追い込まれながらも直球を中前にはじき返した