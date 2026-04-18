「安価なドローン vs 高価なミサイル」2026年3月7日、対イラク作戦で戦死したアメリカ兵6人の「威厳ある移送」が行われ、トランプ大統領が出迎えました。この兵士たちは前線の戦闘任務で戦死したのではありません。クウェートのアメリカ軍施設で兵站任務についていて、3月1日にイランによる自爆ドローン攻撃を受けたのです。【攻撃vs迎撃】現代戦で使われるドローンを見る（写真）この出来事は、現代戦における「ドローンの脅