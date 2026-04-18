自分の人生を振り返って名刺の肩書きを考えたときに、「愛犬家だな」と思ったという河合誠さん。河合さんの考える愛犬家とは、ただ犬を溺愛する人のことではない。常に犬を観察し、疑問を持ち、考える。そんなスタンスは、子どもたちにも確実に影響を与えている。【DOG LOVER】河合 誠さんグラン（メス・ 5歳／ジャーマン・シェパード・ドッグ）ポーキー（オス・7カ月／ノーフォーク・テリア）■犬を通して、子どもたちにも答えで