玄関は運の出入り口といわれ、金運や仕事運を左右する大事な場所です。玄関の状態を見れば、お金が貯まる人か、貯まらない人かがわかります。では早速、金運が逃げる玄関の特徴を見ていきましょう。 ◆【マンガ】元銀行員は見た！1000万円貯金がある人の共通点自宅の玄関をチェックしてみよう！もしご自宅の玄関が以下のような状態であれば、金運がダウンしてしまいます。 金運がアップする玄関にチェンジ！3つのポイント金運がア