アイドルグループ・乃木坂46の金川紗耶が18日、東京・代々木第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER』に登場した。【全身ショット】夏らしさあふれるワンピースで登場した金川紗耶ポニーテールに白のリボンでまとめたヘアスタイル、レースの襟が特徴的なノースリーブワンピースを揺らしながらガーリーファッションを披露。ランウェイトップではキュートな投げキスを会場に振りま