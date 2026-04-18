アイドルグループ・AKB48の田口愛佳（22）が18日、グループの「RESET」公演にて卒業を発表した。公式サイトではコメントが発表された。卒業日は6月22日となる。【写真】ミニスカから美脚スラリ！チームKキャプテンを務めていた田口愛佳田口は「AKB48に出会ったのは私が保育園生だった頃でした。兄の影響で見始めた「AKB48」というグループ。気付いたら日々の活力をもらうくらい好きになっていて憧れの存在でもありました。そん