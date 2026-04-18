9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急が18日、国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』に出演。大トリを飾った。【ライブ写真】炎がすごい…！圧巻のステージで観客を魅了する超特急大歓声で迎えられた超特急は、スーツ姿で登場。「POKER FACE」でスタイリッシュなパフォーマンスを見せたが、「NINE LIVES」「ウインクキラー」では、超特急ら