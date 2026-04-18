◇セ・リーグ巨人3―4ヤクルト（2026年4月18日神宮）巨人の新外国人・マタ投手は6回4安打1失点と好投したが来日初勝利とはならなかった。試合後は「自分のピッチングとしてはできることはできたと思います」と振り返った。先制した直後の3回こそ1点を失ったがそれ以外は安定した投球を披露。最速155キロの速球にチェンジアップなど変化球もうまく組み合わせて6三振も奪った。前回11日は同じヤクルト相手に5回2失点で負