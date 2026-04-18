【漫画】本編を読む『旦那の浮気を仕掛けた黒幕は姑でした』（ハッチ：原作、ユニバーサル・パブリシング：イラスト・漫画/KADOKAWA）は、夫の不倫の裏側に隠された衝撃の黒幕を描く、実話ベースの物語。タイトルの通り、夫婦の問題の裏に姑が深く関わっている。主人公のマミは、イケメンで資産家という理想的な男性と結婚でき、幸せな新婚生活を期待していた。しかし、実際はその想像とは大きく違い、夫はマザコン気質で妻より