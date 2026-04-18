【モデルプレス＝2026/04/18】8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】BMSG人気アーティストの圧巻パフォーマンス◆MAZZELの登場に歓声上がるMAZZELのステージが幕開けすると、会場は登場を待ちわびていたファンの歓声に包まれる。「King Kila Gam