【モデルプレス＝2026/04/18】乃木坂46の筒井あやめが18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】乃木坂メンバーほっそり二の腕披露◆筒井あやめ、ノースリーブワンピで登場筒井は、爽やかな黒と白のチェックワンピースを着こなし、ほっそりとした二の腕を披露。頭には大きなリボンを合わせ、ひと際存在感