【モデルプレス＝2026/04/18】超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】5人組アイドル、新体制後「ガルアワ」初登場◆超ときめき宣伝部、新体制で「ガルアワ」パフォーマンス3月29日に杏ジュリアが卒業し、現在は辻野かなみ、小泉遥香、坂井仁香、吉川ひ