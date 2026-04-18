お抹茶、森本晋太郎、櫻田佑からなるお笑いトリオ「トンツカタン」が１８日、解散した。所属事務所のプロダクション人力舎が公式サイトで発表した。この日、都内で最後のライブを行った。「トンツカタン解散のご報告」と題し「プロダクション人力舎所属トンツカタンは、本日２０２６年４月１８日のライブ出演を最後にトリオを解散しました」と発表。今後については、事務所は退社せずにソロでそれぞれが活動を続けていくという