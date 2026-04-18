◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト４×―３巨人（１８日・神宮）巨人が痛恨の逆転サヨナラ負けで連勝が３でストップした。佐々木のソロ、山瀬のタイムリー、ダルベックの３戦連発となるソロで３得点して３―２と１点リードで９回、守護神マルティネスにつないだ。だが、３安打で２失点して逆転サヨナラ負けを喫した。６回１失点のマタの来日初勝利はお預けとなった。試合後の阿部監督の主な一問一答。―守護神につなぐ形は