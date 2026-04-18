◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神４―３中日（１８日・甲子園）中日・大島洋平外野手が今季初のスタメンで躍動した。６回２死二、三塁では一時勝ち越しの適時打。３回と４回に続き、３打席連続で中前に運んだ。これで通算安打は２０７０本。２試合ぶりに中堅も守った。４０歳のベテラン。最下位のチームの流れを変えるべく起用されたが「いや、変えてやろうということではなく。チームがこういう状況というのは分かっていますし、そ