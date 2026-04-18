◆パ・リーグソフトバンク７―０オリックス（１８日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクが連敗を阻止し、首位を守った。上沢直之投手は史上９２人目のノーヒットノーランを逃すも、８回１／３を１安打無失点、２四球、９奪三振。１３４球の熱投だった。打線も７得点と手厚く援護した。１１日の日本ハム戦（エスコン）で今季初白星を挙げた上沢は、初回から３者凡退でリズムをつくった。２回はエラーの走者を許しながら３つ