◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第１１節磐田２―１大宮（１８日・ＮＡＣＫ５スタジアム大宮）Ｊ２大宮アルディージャはホームで磐田に１―２で逆転負けした。前半１８分、ＭＦ泉柊椰（２５）が、ＤＦ関口凱心（２４）からのパスをペナルティーエリア手前で受けて、ドリブルで切り込み、右足で先制。だが、後半２８分に同点弾を決められ、同アディショナルタイム８分には逆転弾を決められた。連敗となり、宮沢悠生監督