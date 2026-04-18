◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト４×―３巨人（１８日・神宮）巨人の新外国人ブライアン・マタ投手（２６）が先発し、６回９９球で１失点６奪三振と熱投。リードを保ったまま降板し、来日初勝利まであとアウト３つに迫ったが、３―２の９回に守護神ライデル・マルティネスがまさかの２失点で逆転サヨナラ負け。待望の勝利はお預けになった。試合後は「自分のピッチングとしては、できることはできたと思いますけど、結果負けて